Рамзан Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если блогер победит в драке его 13-летнего сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал покинуть свой пост, если оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов победит в драке его 13-летнего сына Адама.

Во время записи влога о сборе клубники Кадыров припомнил, что Абдурахманов однажды назвал его сына «мешком».

«Ты не побоялся бы с ним подраться?» – спросил во время эфира Кадыров сына.

«Клянусь Господом, не побоялся бы!» – ответил Адам.

На что Кадыров заявил, что «вызов брошен» и пообещал покинуть свой пост в случае поражения сына.

Вскоре Абдурахманов записал видеоответ, заявив, что семейству Кадыровых сначала надо «сразиться со своим лишним весом».

«Единственное состязание, в котором вы можете меня победить – поедание котлет», – сказал блогер.

Абдурахманов в 2015-м вынужденно покинул Россию из-за конфликта с племянником Кадырова Исламом. В Чечне ему была объявлена кровная месть.

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