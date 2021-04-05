Василий Уткин об афише боя Волков – Ган: «Парни, кажется, скучали друг по другу. А сейчас они обнимутся и чувственно поцелуются»

Теги Василий Уткин UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Журналист Василий Уткин прокомментировал афишу поединка между тяжеловесами UFC Александром Волковым и Сирилом Ганом.

«Новое в эстетике UFC. На афише боя Александра Волкова с небитым пока французом Ганом лица не то чтобы предвещают кровавую битву.

Нет, на этих лицах какая-то истома, умиротворение, парни, кажется, скучали друг по другу. А сейчас они обнимутся и чувственно поцелуются», – заявил Уткин.

Бой Волков – Ган состоится 26 июня в Лас-Вегасе.

 
 
 
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