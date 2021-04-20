Александр Емельяненко: «У нас единый лидер – Путин, но очень многие его подставляют, начинают воровать»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина, а также раскритиковал тех, кто выходит участвовать в демонстрациях против действующей власти.

«У нас единый лидер – Владимир Владимирович Путин. Но очень многие его подставляют. Он назначает кого-то на определенную должность, а люди на ней начинают воровать.

Сначала 10 тысяч в карман положил, и никто не заметил. Потом – 20 тысяч. В итоге их сажают. Однако на подобных личностях подрывается весь иммунитет и статус России.

Очень много у нас глупых людей. Они идут за всякими бестолковыми личностями на всякие Болотные площади.

Вы возьмите и сами что-нибудь сделайте. А они от безделья туда идут. Вот делать этим людям нечего. А еще им нет-нет, да приплачивают за это», – заявил Емельеяненко.

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