Хамзат Чимаев удалил пост с видео конфликта Хабиба и Лобова, который подписал: «У меня девиз – один на один, а не толпой на одного»

Боец UFC Хамзат Чимаев удалил пост в инстаграме, в котором выложил видео конфликта и . Подпись была ответом Абубакару Нурмагомедову.

«Да, у меня девиз – один на один, а не толпой на одного.

Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть. Мы еще увидимся там в Америке, парнишка!

Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, это была уверенность, мне нельзя быть уверенным», – подписал Чимаев видео.

Скриншот: инстаграм Хамзата Чимаева

Абубакар Нурмагомедов: «Хамзат, это ты у нас, который всех рвешь или ломаешь (только на словах)»

Хамзат Чимаев – Абубакару Нурмагомедову: «Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что «мы чеченцы»