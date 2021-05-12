Хамзат Чимаев удалил пост с видео конфликта Хабиба и Лобова, который подписал: «У меня девиз – один на один, а не толпой на одного»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов соцсети Артем Лобов Абубакар Нурмагомедов Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев удалил пост в инстаграме, в котором выложил видео конфликта Хабиба и Артема Лобова. Подпись была ответом Абубакару Нурмагомедову.

«Да, у меня девиз – один на один, а не толпой на одного.

Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть. Мы еще увидимся там в Америке, парнишка!

Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, это была уверенность, мне нельзя быть уверенным», – подписал Чимаев видео.

Скриншот: инстаграм Хамзата Чимаева

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