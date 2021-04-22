Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня в Майами со зрителями

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Перенесенный выставочный бой между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом состоится 6 июня в Майами.

Мейвезер сообщил, что поединок пройдет на Hardrock Stadium со зрителями. Билеты поступят в продажу на следующей неделе. 

Бой будет показан по системе платных трансляций на телеканале Showtime.

44-летний Мейвезер в последний раз дрался в декабре 2018-го, победив японского кикбоксера Теншина Насукаву.

26-летний Пол в 2020-м свел вничью поединок с блогером KSI.

Бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.

 
 
 
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Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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