Бой Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня в Майами со зрителями

Перенесенный выставочный бой между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом состоится 6 июня в Майами.
Мейвезер сообщил, что поединок пройдет на Hardrock Stadium со зрителями. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.
Бой будет показан по системе платных трансляций на телеканале Showtime.
44-летний Мейвезер в последний раз дрался в декабре 2018-го, победив японского кикбоксера Теншина Насукаву.
26-летний Пол в 2020-м свел вничью поединок с блогером KSI.
Бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.
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