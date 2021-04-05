Чисора против Паркера, Бивол победил Ричардса и другие бои в Манчестере

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Дерек Чисора Кэти Тэйлор Дмитрий Бивол бокс Джозеф Паркер Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Манчестере состоится вечер профессионального бокса.

В главном событии бывший чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) подерется с Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Другие бои:

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) победил Крейга Ричардса (16-2-1, 9 КО) единогласным решением судей. Счет: 118-110, 115-113, 115-114. 

Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор (17-0, 6 КО) проведет защиту титулов против Таши Джонас (9-1-1, 7 КО).

Дмитрий Бивол: «Я чемпион и должен выигрывать у таких боксеров, как Ричардс» 

Взвешивание в Манчестере: Чисора тяжелее Паркера, Бивол легче Ричардс

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