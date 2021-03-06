Взвешивание в Манчестере: Чисора тяжелее Паркера, Бивол легче Ричардса

Теги тяжелый вес полулегкий вес Дерек Чисора Дмитрий Бивол бокс Джозеф Паркер Бокс/MMA/UFC

В Манчестере состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии экс-чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер проведет поединок против Дерека Чисоры.

Вес Чисоры составил 113,4 кг, Паркер оказался несколько легче – 109,3 кг.

В со-главном событии чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол выйдет в ринг против Крейга Ричардса.

Вес Ричардса – 79,2 кг, стрелка весов под Биволом остановилась на отметке в 79 кг.

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