Конор: «Усман копирует мои удары. Полусредний дивизион скоро будет моим»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал выступление чемпиона промоушена в реванше против Хорхе Масвидаля.

«Усман прямо сейчас копирует мои удары. Могу ли я подраться с этим парнем на каком-то этапе?

Я думаю, что смогу. Он не может копировать мои удары и слова, при этом не отхватив за это как следует.

Мне нравится полусредний дивизион, скоро он будет моим», – сказал Макгрегор.

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