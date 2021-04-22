Конор: «Усман копирует мои удары. Полусредний дивизион скоро будет моим»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал выступление чемпиона промоушена Камару Усмана в реванше против Хорхе Масвидаля.
«Усман прямо сейчас копирует мои удары. Могу ли я подраться с этим парнем на каком-то этапе?
Я думаю, что смогу. Он не может копировать мои удары и слова, при этом не отхватив за это как следует.
Мне нравится полусредний дивизион, скоро он будет моим», – сказал Макгрегор.
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Конор купил паб, в котором ударил пожилого мужчину. Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млн евро