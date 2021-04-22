Камару Усман: «Сейчас я – лучший боец в UFC»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал победу в реванше против Хорхе Масвидаля

«Я говорил, что это будет насилие. Хотели насилие? Получите насилие. Я выражаю уважение Хорхе Масвидалю.

Никто еще не заставлял меня так нервничать перед боем, но у Хорхе получилось это сделать. Он заставил меня усердно тренироваться и показать лучшее, на что я способен.

Сейчас я – лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории», – заявил Усман.

Усман нокаутировал Масвидаля на UFC 261 во втором раунде.

Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля на UFC 261

Видео нокаута в бою Усман – Масвидаль