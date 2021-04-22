Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля на UFC 261

Во Флориде завершился UFC 261, главным событием которого стал реванш Камару Усмана и Хорхе Масвидаля за титул полусреднего веса. В 2020-м Усман победил Масвидаля единогласным решением судей.

На этот раз поединок дошел всего до 2-го раунда.

Первый отрезок Усман забрал благодаря переводу в партер, но во втором этого не потребовалось: Камару снес соперника мощным правым прямым, после чего добил несколькими ударами внизу.

Камару Усман защитил пояс четвертый раз.

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