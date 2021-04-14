Баста: «Не стал бы организовывать бой Емельяненко – Джиган»

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, сообщил, что не стал бы организовывать бой между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом в рамках своего промоушена Gazfight.

«Нет, конечно, не стал бы. В шоу-бизнесе есть место для всего, но мне и в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, большим, достойным и серьёзным.

Уверен, что очень много замечательных людей захотят развлечься и сделать такой бой. Мне это неинтересно. Есть большие и серьезные спортсмены, которые хотят показать свой уровень и добиться новых высот.

У меня у самого были предложения такого плана: выскочить где-то, устроить шоу с порядочным мешком, который даже упадет. Когда я это слушаю, то у меня возникает ощущение, что у людей деформирована картина мира.

Да, сейчас подобные шоу набирают обороты, но мне интересно заниматься чем-то настоящим, где я буду полезен. Для меня бокс – невообразимая высота.

Хочется, чтобы дети смотрели бои и получали удовольствие от бокса, хотели бы им заниматься. Фрик-бои имеют право существовать, но я бы их не делал», – рассказал Баста.

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Баста организовывает первый турнир по боксу Gazfight. 21 мая подерутся Кудряшов и Романов