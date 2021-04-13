Экс-боец UFC Антигулов задержан в Дагестане. При обыске у него нашли пистолет

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов накануне был задержан в Махачкале.

При обыске у него был обнаружен пистолет. В декабре прошлого года Антигулов устроил драку на одной из дагестанских свадеб из-за распития спиртных напитков.

В UFC у бойца серия из четырех поражений подряд. После поражения в бою против Максима Гришина в октябре прошлого года Антигулов был уволен.

Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане. Бойца UFC просили не употреблять алкоголь (Baza)

Боец UFC о драке на свадьбе: «Иногда ошибаюсь, каюсь, исправлюсь. Всем – мира и добра»