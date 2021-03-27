Василий Уткин: «Владимир Гендлин был вне школ. Он был человек бокса»

Журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Не стало Владимира Гендлина. На 84-м году ушел – он прожил большую жизнь. Не вполне счастливую. Не мне судить, да и никому, полагаю, но он хоронил сына. Диму. Не скажу, как и почему; но Диму я знал до прихода на ТВ – он был добрый, хороший парень.

Проводить Диму к Владимиру прилетали на церемонию братья Кличко. Похоронили как раз неподалеку от Шереметьево. Это был очень горький день.

Владимир был вне школ. Он был человек бокса. Не знаю, может, он кого и копировал, возможно, кто-то был его ориентиром, но... Он был одиночкой. На Плюс он просто явился. И дальше невозможно было представить кого-то другого.

Его вообще не интересовал статус. Его интересовал только профессиональный бокс. Он ни разу не поехал комментировать бокс на Олимпиаду. Как-то раз я сам его уговаривал. Ответ был один. Всегда один: «Вася, это не бокс». И никакие ММА он не работал. Сторонился. Ну, может, за чем-то я не уследил...

Он считал бокс высоким искусством. В то, что не вписывалось в требования – не верил. Игнорировал. Плевал. Не удостаивал своим комментарием. А комментировал по-майоровски. Если не произошло достойного реплики – значит, тишина. Он не боялся паузы. Он не боялся собраться с мыслями.

Сейчас он ушел. Наступила пауза. Она может длиться долго. Но поверьте, когда случится достойное... Мы услышим голос Владимира Гендлина. Это будет убийственно точный комментарий. Он скажет – и снова замолчит. Он ценит свое слово. Он присмотрится, скажет только потом.

P.S. Кстати, звали его, если по паспорту – Гендлин Владимир Иольевич.

Я знаю, я с ним трудовые договоры подписывал... А вы пишете, как попало. Не надо», – написал Уткин в телеграм-канале.

Умер Владимир Гендлин. Он стал комментатором случайно, а потом ни один большой бой нельзя было представить без него