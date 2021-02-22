Магомед Исмаилов: «1 октября мы встретимся с Минеевым в клетке»

Средневес ММА Магомед Исмаилов подтвердил дату реванша против чемпиона ACM Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева.
«Многие сейчас скажут, что он у меня в голове. Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает.
Как спортсмен он достойный, жаль, я не могу сказать о нем так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке снова.
Официально. 6 месяцев пролетят, и глазом моргнуть не успеете», – сказал Исмаилов.
В первом поединке, который состоялся в октябре 2018 года была зафиксирована ничья.
Реванш Минеев — Исмаилов состоится 1 октября
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