Магомед Исмаилов: «1 октября мы встретимся с Минеевым в клетке»

Средневес ММА Магомед Исмаилов подтвердил дату реванша против чемпиона ACM Fight Nights в среднем весе .

«Многие сейчас скажут, что он у меня в голове. Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает.

Как спортсмен он достойный, жаль, я не могу сказать о нем так же как о человеке! 1 октября мы встретимся в клетке снова.

Официально. 6 месяцев пролетят, и глазом моргнуть не успеете», – сказал Исмаилов.

В первом поединке, который состоялся в октябре 2018 года была зафиксирована ничья.

Реванш Минеев — Исмаилов состоится 1 октября

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