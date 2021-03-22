Александр Усик: «Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC – я ответил: «Готов»

Теги тяжелый вес UFC Дэйна Уайт MMA Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа Бокс/MMA/UFC

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, чем будет заниматься, если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа окончательно договорятся о проведении боя. 

«Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов».

Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. 

Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», – сказал Усик. 

Эгис Климас: «Если бой Джошуа – Фьюри не состоится, то WBO назначит Усику поединок с Энтони»

Александр Поветкин: «Я не стремлюсь к боям с Усиком и Гассиевым»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья