Александр Усик: «Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC – я ответил: «Готов»

Украинский тяжеловес (18-0, 13 КО) рассказал, чем будет заниматься, если и окончательно договорятся о проведении боя.

«Мне недавно написал, не хочу ли я попробовать себя в . Я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов».

Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.

Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», – сказал Усик.

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