Александр Усик: «Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC – я ответил: «Готов»

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, чем будет заниматься, если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа окончательно договорятся о проведении боя.
«Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов».
Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.
Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», – сказал Усик.
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