Александр Шлеменко: «Когда мне было 6 лет, какая-то синяя мразь со всего маха ударила меня в лицо»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как его в детстве ударил пьяный мужчина.

«Был один момент, я его на всю жизнь запомнил. Никогда не рассказывал раньше – расскажу. Мне было шесть лет. Я ехал на взрослом велосипеде, на багажнике еще один пацан сидел.

На сидушке я не сидел, потому что не дотягивался. И шла какая-то мразь синяя мимо и со всего маха мне с кулака ударила в лицо. Я упал, он меня хотел добить, но я убежал. Не стал ничего рассказывать отцу, потому что не хотел стучать – я так воспитан.

Мне было шесть. Не знаю, сколько было этой твари, но это была взрослая тварь. И сейчас говорю во всеуслышание: если, не дай бог, я где-то увижу похожую ситуацию…

Мой ребенок, не мой ребенок – мне без разницы. Я втопчу эту тварь в землю. Говорю так, потому что это эмоции. Но я не хочу, чтобы что-то подобное пережил еще кто-то. А поверь мне, это страшная вещь.

Представляешь, эта тварь хотела меня избить! Шестилетнего пацана, который до сидушки не дотягивается, – за что?! А потому что он просто синий. Не был бы синим, этого бы не было.

Не было бы случая с выстрелом, не было бы еще кучи происшествий, когда остановки сносят и прочую шнягу делают», – заявил Шлеменко.

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