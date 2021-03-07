Умер Марвин Хаглер. Ему было 66 лет

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, один из лучших боксеров в истории среднего веса умер в возрасте 66 лет.

Об этом сообщила его жена Кэй Хаглер.

«К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин Хаглер неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире.

Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время», – заявила Хаглер.

Один из сыновей Хаглера, Джеймс, рассказал, что его отец был доставлен в больницу в субботу из-за проблем с дыханием и болей в груди.

Хаглер выступал на профессиональном ринге с 1973 по 1987 год. Становился абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

В 1983 и 1985 году признавался «Бойцом года» по версии журнала The Ring. В 1993 году был принят в Зал славы бокса.