Александр Емельяненко вернул проспоренный Mercedes президенту «Ахмата». Он обещал год не пить

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко вернул автомобиль марки Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров, президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову.

Об этом сообщил менеджер бойца Азамат Бостанов.

«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль?

Стоит отдать должное Александру – он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого начинается от трех миллионов рублей и выше.

Учитывая немалую сумму, для меня лично этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, у него есть свое желание, которое иногда невозможно усмирить», – рассказал Бостанов.

В феврале 2020 года Емельяненко поспорил с Висмурадовым на автомобиль, заявив, что год не будет употреблять алкоголь.

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