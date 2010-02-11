Александр Емельяненко: «Я выпил, расслабился, и все – мне полегче стало. Все население России за меня»

Боец ММА Александр Емельяненко признался, что не видит ничего плохого в употреблении спиртных напитков.

«Расслабиться нужно. Представляете, постоянно в работе, в работе, в работе. Как отключить мозги?

Семьи нет, того нет, дочка – в интернете, занята. Дел куча, все как навалилось...

Выпил, расслабился, и все – голову отпустило. Все, по-новому смотришь на жизнь. Те, кто отрицает подобное поведение, закомплексованные люди и живут они намного хуже, чем спортсмен, который может заявить о том, что он легко может выпить.

В этом ничего плохого нет. Нужно как-то расслабляться. Я выпил, расслабился, и все – мне полегче стало.

А те умники, которые говорят, что спортсмен пить не может, они вливают себе ежедневно. И я заметил, что негодование в сторону кого-то, любым способом — это самооправдание себя. Вот и все. Считаю, что все 100 процентов населения России за меня», – рассказал Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко проведет 3 апреля в Москве на турнире АСА 107 против Магомеда Исмаилова.

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