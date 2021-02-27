Рейтинги UFC: Махачев поднялся на 11-е место в легком дивизионе, Ян по-прежнему выше Стерлинга в общем рейтинге

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UFC обновил рейтинги после UFC 259, который состоялся в минувшие выходные.

Россиянин Ислам Махачев после победы над Дрю Добером удушающим приемом в третьем раунде поднялся на 11-е место в легком дивизионе.

Аскар Аскаров стал вторым в рейтинге наилегчайшего веса. В воскресенье россиянин победил единогласным решением судей Джозефа Бенавидеса.

В полутяжелом весе Александр Ракич, победивший на UFC 259 Тиаго Сантоса, стал вторым номером дивизиона.

В общем рейтинге pound-4-pound чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья потерял три позиции и стал шестым. Чемпион полутяжелого веса Ян Блахович поднялся с 14-го места не восьмое. Россиянин Петр Ян потерял две позиции и опустился на 12-е место, Алджамейн Стерлинг — 15-й.

UFC 259: Блахович победил Адесанью, Ян потерял пояс, Андерсон проиграла Нуньес

Первый, кто победил Адесанью. Блахович мечтал стать священником, работал вышибалой и носит на бои талисман – петлю самоубийцы

 

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