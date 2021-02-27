Алджамейн Стерлинг: «Я никогда в жизни не делал фейковых вещей. Жду реванша с Яном»

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что не симулировал травму во время запрещенного удара коленом в исполнении экс-чемпиона промоушена Петра Яна.

«Когда я находился в больнице, я сказал Дэйне Уайту, что нам нужно отмотать все назад.

Я никогда не делал фейковых вещей в своей жизни, не собираюсь делать этого и сейчас.

Я думал, что бой будет признан несостоявшимся. Я жду реванша против Яна, он оказался более серьезным соперником, чем я представлял», – заявил Стерлинг.

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