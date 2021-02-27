Ислам Махачев задушил Дрю Добера на UFC 259. Это его седьмая победа подряд

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Российский боец UFC Ислам Махачев победил Дрю Добера на UFC 259.

Махачев захватил инициативу с первого раунда, оформив тейкдаун уже через минуту после начала. Ислам едва не закончил поединок рычагом локтя в первом раунде, но американец отзащищался.

Махачев также перевел соперника во втором раунде, а финишировал в третьем, задушив Добера ручным треугольником.

Это был первый бой Ислама за полтора года, и теперь у него 7 побед подряд в UFC.

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