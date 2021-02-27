Хабиб: «Вы можете купить все, но никогда не купите здоровье и время»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает время главной ценностью в жизни.

«Время – это то, что люди недооценивают больше всего.

Вы можете купить все в этой жизни, но вы никогда не купите здоровье и время. Время очень важно. Если вы зря потратите время, неправильно воспользуетесь им, не направите его в правильное направление, то вы никогда не сможете его вернуть.

Поэтому мы должны ценить время. Время – это все, что у нас есть, но многие люди пренебрегают им», – заявил Нурмагомедов.

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