Рой Джонс: «Хочу подраться с Федором Емельяненко. Это был бы отличный выставочный бой»

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах сообщил о желании провести поединок против тяжеловеса Bellator Федора Емельяненко.

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера.

Так что пока не знаю: если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу еще один бой с Майком Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Эвандером Холифилдом.

Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Федором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет», – заявил Джонс.

В последнем поединке в ноябре прошлого года Джонс отбоксировал вничью с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

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