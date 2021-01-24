Конор про поражение Порье: «Думаю, я всецело заслужил те удары по ногам, с которыми в итоге столкнулся»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях впервые прокомментировал поражение на UFC 257 нокаутом во втором раунде.

«Вот хайлайт моего последнего боя. Какая трилогия теперь у меня на руках! Захватывающе! Я снова вернусь, чтобы получить удовольствие.

Я был в лучшей форме в своей карьере, ведь после борьбы и клинча мои удары не потеряли скорость и силу. Для меня это было новое ощущение, так что я воодушевлен предстоящей работой. Я впервые не использовал стул между раундами, потому что он был мне не нужен. Он понадобился чуть позже, но это уже другая история.

Я наслаждался каждой секундой, так что предпочел бы провести больше времени в знаменитом октагоне UFC. До этого боя у меня было 40 секунд за три года. Я слишком однобоко подошел к тренировочному процессу, полностью сосредоточившись на боксе, потому что решил, что это лучший бой и лучший соперник, чтобы подготовиться к бою с Мэнни Пакьяо. Думаю, я всецело заслужил те удары по ногам, с которыми в итоге столкнулся.

Хотя, не считая этого, мои удары были остры, и я полностью контролировал происходящее. Тем не менее эффект от ударов по ногам все накапливался, и восемнадцатый лоу-кик просто вышиб мне ногу, вот и все. У меня был поврежден малоберцовый нерв. Потрясающе! Впервые испытал подобное.

А затем мой соперник выдал потрясающую концовку. Снимаю перед ним шляпу. «Бриллиант» провел отличный бой, но теперь мы просто обязаны завершить эту трилогию. Я в восторге! Это не та трилогия, которую я ждал, но я бы соврал, если бы сказал, что так не должно было случиться. Именно так все и должно было быть!» – написал Макгрегор в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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