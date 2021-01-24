Менеджер Хабиба: «Слухи про бой с Сен-Пьером – полная чушь»

Экс-боец UFC Кенни Флориан на подкасте с Джоном Аником заявил, что бой и в разработке.

На это отреагировал менеджер чемпиона UFC Али Абдель-Азиз. Сначала он написал в твиттере: «Люди говорят, что Хабиб прорабатывает бой против Жоржа. Это правда».

Однако вскоре Абдель-Азиз удалил твит, после чего опроверг информацию.

«Слухи про бой Хабиба с Сен-Пьером – полная чушь. Фэйковые новости», – написал Али.

Хабиб: «Сен-Пьер, когда ты вернешься? Пожалуйста, дай мне знать»

Жорж Сен-Пьер: «Никогда не говорил, что хочу драться с Хабибом. Я не собираюсь опускаться до легкого веса. Мне 39 лет…»