Конор занял пятое место в рейтинге лучших трештокеров в истории, Мохаммед Али – первый

Теги Майкл Джордан Мохаммед Али Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший Джон Макинрой UFC MMA Ронда Раузи Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Издание Watch Mojo, у YouTube-канала которого более 23 млн подписчиков, составило рейтинг лучших трештокеров в спорте за всю историю.

Первое место в списке занял боксер Мохаммед Али, на втором месте тоже боксер Майк Тайсон. В топ-5 также попал экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор.

Рейтинг лучших трештокеров в спорте (версия Watch Mojo)

1. Мохаммед Али (бокс)

2. Майк Тайсон (бокс)

3. Майкл Джордан (баскетбол)

4. Чед Джонсон (американский футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)

7. Ричард Шерман (американский футбол)

8. Джон Макинрой (теннис)

9. Шеннон Шарп (американский футбол)

10. Ронда Роузи (ММА).

Конор опустился на шестое место в рейтинге UFC, Чендлер – четвертый

И кому теперь отойдет пояс Хабиба? Изучаем варианты для Порье, Оливейры и даже Конора

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