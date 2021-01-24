Конор занял пятое место в рейтинге лучших трештокеров в истории, Мохаммед Али – первый

Издание Watch Mojo, у YouTube-канала которого более 23 млн подписчиков, составило рейтинг лучших трештокеров в спорте за всю историю.
Первое место в списке занял боксер Мохаммед Али, на втором месте тоже боксер Майк Тайсон. В топ-5 также попал экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор.
Рейтинг лучших трештокеров в спорте (версия Watch Mojo)
1. Мохаммед Али (бокс)
2. Майк Тайсон (бокс)
3. Майкл Джордан (баскетбол)
4. Чед Джонсон (американский футбол)
5. Конор Макгрегор (ММА)
6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)
7. Ричард Шерман (американский футбол)
8. Джон Макинрой (теннис)
9. Шеннон Шарп (американский футбол)
10. Ронда Роузи (ММА).
Конор опустился на шестое место в рейтинге UFC, Чендлер – четвертый
И кому теперь отойдет пояс Хабиба? Изучаем варианты для Порье, Оливейры и даже Конора