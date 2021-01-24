Конор занял пятое место в рейтинге лучших трештокеров в истории, Мохаммед Али – первый

Издание Watch Mojo, у YouTube-канала которого более 23 млн подписчиков, составило рейтинг лучших трештокеров в спорте за всю историю.

Первое место в списке занял боксер Мохаммед Али, на втором месте тоже боксер Майк Тайсон. В топ-5 также попал экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор.

Рейтинг лучших трештокеров в спорте (версия Watch Mojo)

1. (бокс)

2. (бокс)

3. Майкл Джордан (баскетбол)

4. Чед Джонсон (американский футбол)

5. (ММА)

6. -младший (бокс)

7. Ричард Шерман (американский футбол)

8. Джон Макинрой (теннис)

9. Шеннон Шарп (американский футбол)

10. Ронда Роузи (ММА).

Конор опустился на шестое место в рейтинге UFC, Чендлер – четвертый

И кому теперь отойдет пояс Хабиба? Изучаем варианты для Порье, Оливейры и даже Конора