Реванш Поветкин – Уайт официально состоится 6 марта

Теги WBC Александр Поветкин тяжелый вес Диллиан Уайт бокс Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

Matchroom Boxing объявил дату реванша между временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).

Поединок состоится 6 марта 2021 года. Россиянин уже вылетел в Геленджик и приступил к тренировкам.

В первом бое Поветкин нокаутировал Уайта в 5-м раунде в ночь с 22 на 23 августа 2020 года.

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