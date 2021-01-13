Реванш Поветкин – Уайт официально состоится 6 марта

Matchroom Boxing объявил дату реванша между временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и британцем Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО).
Поединок состоится 6 марта 2021 года. Россиянин уже вылетел в Геленджик и приступил к тренировкам.
В первом бое Поветкин нокаутировал Уайта в 5-м раунде в ночь с 22 на 23 августа 2020 года.
𝗥𝗘𝗣𝗘𝗔𝗧 𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗚𝗘 💣 @DillianWhyte and Alexander Povetkin rematch! 🔞 #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/YGBlVykedB— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 15, 2021
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