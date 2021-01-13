Реванш Поветкин – Уайт официально состоится 6 марта

Matchroom Boxing объявил дату реванша между временным чемпионом в тяжелом весе (36-2-1, 25 КО) и британцем (27-2, 18 КО).

Поединок состоится 6 марта 2021 года. Россиянин уже вылетел в Геленджик и приступил к тренировкам.

В первом бое Поветкин нокаутировал Уайта в 5-м раунде в ночь с 22 на 23 августа 2020 года.

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