Дэйна Уайт встретился с Хабибом на «Бойцовском острове»

Президент UFC Дэйна Уайт и чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Хабиб и Уайт уединились в одном из кабинетов для переговоров относительно возобновления карьеры Нурмагомедова.
Here we go... @TeamKhabib pic.twitter.com/ToOMzjjYkI— danawhite (@danawhite) January 15, 2021
Дэйна Уайт сегодня встретится с Хабибом. Босс UFC попытается уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру
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