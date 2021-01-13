Дэйна Уайт встретился с Хабибом на «Бойцовском острове»

Президент UFC Дэйна Уайт и чемпион промоушена в легком весе встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Хабиб и Уайт уединились в одном из кабинетов для переговоров относительно возобновления карьеры Нурмагомедова.

Дэйна Уайт сегодня встретится с Хабибом. Босс UFC попытается уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру

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