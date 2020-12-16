Президент UFC: «В идеальном мире, если Конор победит Порье, я хотел бы увидеть реванш с Хабибом»

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Президент UFC Дэйна Уайт признался, что реванш чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором имеет смысл.

«В идеальном мире, если Конор победит Дастина Порье, я хотел бы увидеть его реванш с Хабибом. Этот бой имеет смысл», – сказал Уайт.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Конора досрочно. Бой ирландца с Порье состоится 23 января на UFC 257.

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