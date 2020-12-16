Магомед Исмаилов: «Я перекрыл Минеева, меня били, а не его. Я чуть-чуть локтем неприятности ему создавал»

Средневес АСА Магомед Исмаилов рассказал о массовой драке с участием чемпиона AMC Fight Nights Global в среднем весе на турнире AMC Fight Nights Global Winter Cup.

«Я же его перекрыл. Меня били, а не его. Меня били больше, чем его.

Я уже на нем был, я чуть-чуть там локтем ему неприятности создавал, а больше всего на меня прилетало.

Большинство людей, которые были в клетке, я не знал. Тех, кого я знал, нас разнимали.

Есть с моей команды человек, который не сдержался. Есть один. Что теперь поделать? Такая у нас с Минеевым была предыстория, что он не сдержал себя.

Особо не били его там. Его больше перекрывали. Минаков перекрыл, были ребята, которые перекрыли его. Не давали его бить», – заявил Исмаилов.

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