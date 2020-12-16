Хабиб про будущих чемпионов UFC из России: «Аскаров, Ян уже, Забит, Махачев и Чимаев»

Чемпион UFC в легком весе назвал российских бойцов, которые в следующем году могут стать обладателями титулов UFC.

«Я бы отметил четырех бойцов.

В весе 57 кг будет , 61 кг у нас уже чемпион есть – это , 66 кг – Забит, в 70 кг уже в конце года должен быть , и я думаю, стоит отметить 77 кг – .

Вот эти четыре бойца заслуживают, и им вполне по силам к концу следующего года уже быть в роли чемпионов UFC», – сказал Нурмагомедов.

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Скоро у России будет еще один чемпион UFC. А в течение нескольких лет – 5 титулов