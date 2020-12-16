Хабиб про будущих чемпионов UFC из России: «Аскаров, Ян уже, Забит, Махачев и Чимаев»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал российских бойцов, которые в следующем году могут стать обладателями титулов UFC.
«Я бы отметил четырех бойцов.
В весе 57 кг будет Аскар Аскаров, 61 кг у нас уже чемпион есть – это Петр Ян, 66 кг – Забит, в 70 кг уже в конце года должен быть Ислам Махачев, и я думаю, стоит отметить 77 кг – Хамзата Чимаева.
Вот эти четыре бойца заслуживают, и им вполне по силам к концу следующего года уже быть в роли чемпионов UFC», – сказал Нурмагомедов.
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Скоро у России будет еще один чемпион UFC. А в течение нескольких лет – 5 титулов