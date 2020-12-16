Хабиб: «Есть ли спортсмен, ради которого я вернусь? Мохаммед Али, но, к сожалению, его с нами нет»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о возвращении в спорт.

«Мы с Дэйной на связи и момент с вакантным поясом не обсуждали. Это из-за того, что они хотят, чтобы я продолжал. Это и ясно, я девять лет был в лиге и не проигрывал. У меня есть некая история, большая база фанатов. Я их не виню, и их желание понятно.

Не буду скрывать, меня уговаривают вернуться. В этом нет ничего удивительного. Предлагают и условия, и бойцов. Бойцами тяжело меня удивить – из топ-10 я половину досрочно закончил.

Черед две недели буду встречаться с Уайтом. Но я не хочу говорить, что вернусь.

Есть ли спортсмен, ради которого я вернусь? Пожалуй, , но, к сожалению, его с нами нет», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

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Адесанья – боец года по версии World MMA Awards. Хабиба нет ни в одной номинации