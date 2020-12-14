Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве.

После короткой словесной перепалки бойцы устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция. 

В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

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