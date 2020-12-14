Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве.
После короткой словесной перепалки бойцы устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция.
В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.
😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮♂️— Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020
👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm
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