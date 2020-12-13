«Приходится сражаться за свою жизнь». Головкин провел тренировку с Роналду

Геннадий Головкин опубликовал в инстаграме трейлер к документальному фильму «Параллельные миры» от DAZN, в котором GGG вместе с Криштиану Роналду стали главными героями.
«Делай все возможное в своем спорте», – подписал ролик боксер.
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«Как думаешь, ты мог бы стать боксером?» – спросил Головкин.
«Я так не думаю», – ответил Роналду.
«Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь», – сказал футболист.
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