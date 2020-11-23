Майк Тайсон против Роя Джонса, Джек – Маккернан и другие бои в Лос-Анджелесе

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший тяжелый вес Нэйт Робинсон бокс Баду Джек Майк Тайсон - Рой Джонс-младший Бокс/MMA/UFC

Сегодня рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.

В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет выставочный поединок против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса (66-9, 47 КО).

Другие бои:

Джейк Пол (1-0, 1 КО) – Нэйт Робинсон (профессиональный дебют).

Баду Джек (22-3-3, 13 КО) – Блэйк Маккернан (13-0, 6 КО).

Начало онлайн-трансляции в 04:30 по московскому времени. 

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