Майк Тайсон против Роя Джонса, Джек – Маккернан и другие бои в Лос-Анджелесе

Сегодня рано утром в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоится боксерское шоу.
В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет выставочный поединок против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса (66-9, 47 КО).
Другие бои:
Джейк Пол (1-0, 1 КО) – Нэйт Робинсон (профессиональный дебют).
Баду Джек (22-3-3, 13 КО) – Блэйк Маккернан (13-0, 6 КО).
Начало онлайн-трансляции в 04:30 по московскому времени.
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