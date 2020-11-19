Валентина и Антонина Шевченко победили на UFC 255, став первыми сестрами в истории промоушена, которым это удалось на одном турнире

В Лас-Вегасе завершился UFC 255, в главном событии которого Дейвисон Фигередо задушил Алекса Переса и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Также на этом турнире выступили сестры Шевченко. Валентина уверенно победила Дженнифер Майю (49-46, 49-46, 49-46) и по-прежнему осталась чемпионкой, а Антонина техническим нокаутом победила Ариане Липски.

Это был первый случай в истории промоушена, когда родные сестры выступили на одном турнире и, соответственно, победили.

Впервые сестры подерутся на одном турнире UFC. Такого не было даже у братьев Емельяненко

Шевченко и Фигередо успешно защитили титулы. Онлайн UFC 255