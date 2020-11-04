Адам Яндиев: «Я никогда никому не был должен, кроме Всевышнего и своих родителей»

Боец Адам Яндиев прокомментировал слова о том, что он должен ему больше 2 млн рублей.

«Правда всегда станет явной. Я никогда никому не был должен, кроме Всевышнего и своих родителей. Запомни Сергей, остановись на этом.

Это было последнее интервью, на этом мы завершаем. Я лично ухожу от этих интервью и грязи, которую ты льешь. Это невозможно слышать. Ты залез в страшную грязь.

Вся суть этого конфликта была в том, что человек ни разу мне не озвучил, что я ему должен, а начал говорить об этом за моей спиной. Я начал узнавать от людей, что я Харитонову должен.

Когда я спросил у Сергея: «Что я тебе должен? Ты мне при встрече скажи это, покажи, где я должен?», он не смог этого сделать. Вся правда в этом», – цитирует Яндиева Fightnews.ru.

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