Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Реванш с Уайтом перенесен

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус.

Из-за этого реванш против Диллиана Уайта, который был намечен на 21 ноября, перенесен. Предполагается, что второй бой между Поветкиным и Уайтом состоится в январе 2021-го.

Теперь промоутер Эдди Хирн хочет, чтобы Уайт подрался с Тайсоном Фьюри 5 декабря.

В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта.

Александр Поветкин: «В реванше с Уайтом буду стараться закончить бой так же ярко, как и первый»

Диллиан Уайт: «В прошлом бою с Поветкиным была всего лишь небольшая ошибка, которую я больше не допущу»