Боец ММА спас полицейского и пенсионерку во время теракта в Вене. Его друг получил ранение

Австрийский боец турецкого происхождения Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен спасли раненого полицейского во время теракта в Вене.

Увидев раненого стража порядка возле метро, они помогли ему добраться до машины скорой помощи. Также мужчины помогли пожилой женщине.

«К месту происшествия шла пожилая женщина. Увидев ее, мы остановились и спустились вниз. Мы забрали эту женщину и отвезли ее в безопасное место», – рассказал Озен.

Во время перестрелки полиции и террористов его друг получил ранение.

2 ноября в Вене произошла серия нападений, в результате которых погибло по меньшей мере три человека. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.

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