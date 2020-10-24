Геннадий Орлов про Хабиба: «Он не самый великий. Выиграл – молодец»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на решение чемпиона UFC в легком весе завершить карьеру после победы над на UFC 254.

«Завершать карьеру или нет – решать Хабибу. Но если он в хорошей спортивной форме, то зачем заканчивать? Ну, это личное решение.

Только не надо возвеличивать! Этих чемпионских поясов так много, и столько этих героев. Ну выиграл, молодец, поаплодировали ему. В спорте нельзя демонизировать людей. Если он выиграет 5 раз, 10 раз…

Выиграть Олимпиаду один раз – это здорово, стать трехкратным олимпийским чемпионом – это супер.

Он замечательный спортсмен, но я к чему клоню. Выиграл – молодец, но он не самый великий. Его же подают как самого великого.

В спорте нельзя так подавать, надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена. Огромные премии дают этим спортсменам, а на следующий день они проигрывают. И что дальше?» – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Хабиб – лидер общего рейтинга UFC. И это абсолютно заслуженно: он должен был его возглавить еще год назад

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