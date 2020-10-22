Магомед Исмаилов о драке со скинхедами: «Они меня били, а я не знал, что делать. Человек пять их было»

Боец ACA Магомед Исмаилов рассказал, как в молодости дрался со скинхедами.

«Мы сидели толпой, чеченцы сидели, я. Все мы разговариваем на какие-то такие воинственные темы, такие, что задний ход не даем мы, вперед только, газ, мужество, честь! Чеченцы, дагестанцы, кто хочешь там бывали. Армяне, азербайджанцы.

И в один момент мы все подорвались – там кто-то пробегал, крикнул «Скины!» и исчез куда-то. И вот я каким-то образом, не знаю, на этой заряженной волне вперед всей толпы выбежал, и вот на меня бегут пять человек. Они не то чтобы сильно большие, здоровые. Ребята лысые, в сапогах.

Тогда еще у меня такой момент был, такой причесончик (смеется). Тогда я еще прическу поправлял. Я думаю – чего они на нашу толпу бегут? Так еще улыбнулся, ухмыльнулся – на толпу прут. И встал так, в один момент поворачиваюсь, а сзади никого нет, вообще ни души. Вот это я попал!

Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь – отсюда прилетит, туда повернусь – оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон, человек пять было их приблизительно. Они худенькие, не большие, не здоровые ребята были», – рассказал Исмаилов.

Мы разобрали Хабиба и Гейджи вместе с топами: Магой Исмаиловым и Петром Яном. И все это на видео!

Исмаилов – Штыркову: «Попал ты, Ваня»