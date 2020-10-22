Хабиб – отцу: «Спасибо за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил пост отцу Абдулманапу Нурмагомедову после победы над Джастином Гейджи на UFC 254.
«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.
Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
Отец Хабиб скончался в начале июля от последствий коронавируса.
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