Хабиб – отцу: «Спасибо за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая»

Чемпион UFC в легком весе посвятил пост отцу после победы над на UFC 254.

«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.

Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Отец Хабиб скончался в начале июля от последствий коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Окт 2020 в 4:04 PDT

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