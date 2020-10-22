Хабиб: «Если у вас есть родители, будьте рядом с ними – и все»

Чемпион UFC в легком весе после победы над и объявления о завершении карьеры обратился к русскоговорящим болельщикам.

«И для моих болельщиков... Если скажу, что из России, будет неправильно – просто для всех русскоговорящих. Большое вам спасибо.

В 2008 году, когда я начинал, в 2012-м, когда я в первый раз дрался в UFC, очень многие не верили, очень много было невозможно.

Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана. Приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит: гугл сказал, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить. У меня даже в голове всего этого не было. Мы просто вместе с отцом шли, я просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться.

Если у вас есть родители, будьте рядом с ними – и все. У меня один остался родитель – это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить», – сказал Хабиб.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб бился после смерти отца – Адбулманапа Нурмагомедова.

Хабиб: «Пообещал маме, что бой с Гейджи – последний. Она не хотела, чтобы я дрался без отца»

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