Экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова застрелили в Дагестане

Бывшего средневеса ММА Шамиля Абдулмуслимова накануне застрелили в одном из ресторанов Хасавюрта.

Убийцами оказались местные жители – отец и сын. Ворвавшись в ресторан, они застрелили Абдулмуслимова, после чего вступили в драку с приближенными бойца.

Преступники задержаны, открыто уголовное дело. Сообщается, что причиной убийства стали разногласия из-за земельного участка.

Шамиль Абдулмуслимов выступал в промоушенах М-1, ProFC и GFC. Его статистика – 11 побед, 4 поражения. Последний бой он провел в марте 2013 года.