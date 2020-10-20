Хабиб: «Готовлю себя к тому, что сто раз повалю Гейджи в клетке»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает большим событием поединок против временного чемпиона Джастина Гейджи для своей карьеры.

«Наследие? Я финишировал много хороших бойцов. Думаю, победить такого соперника, как Джастина Гэтжи, – это много значит для моего наследия.

Гейджи и Конор на старте боя очень опасны. Но если говорить про второй-третий раунд, то они уже не такие сильные.

Гейджи – сильный боец. Он хорошо бьет, он хорошо борется. Динамит в кулаках у него есть. Но когда я валю их, все меняется.

Гейджи лучше в борьбе, чем Конор и Дастин, но я готовлю себя к тому, чтобы повалить его в клетке сто раз», – рассказал Нурмагомедов.

Дуэль взглядов боя Хабиб – Гейджи

Магомед Исмаилов: «В партере Хабиб делает максимально эффективную работу»

Купить официальную атрибутику UFC на сайте Reebok

Хабиб или Гейджи? Тест к главному бою года в UFC

 

Опрос

Хабиб или Гейджи: кто победит?
2021 голос
Хабиб
63%
Хабиб Нурмагомедов
Гейджи
27%
Джастин Гейджи
Боя не будет
10%
Конор Макгрегор

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья