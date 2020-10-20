Хабиб: «Готовлю себя к тому, что сто раз повалю Гейджи в клетке»

Чемпион UFC в легком весе считает большим событием поединок против временного чемпиона для своей карьеры.

«Наследие? Я финишировал много хороших бойцов. Думаю, победить такого соперника, как Джастина Гэтжи, – это много значит для моего наследия.

Гейджи и Конор на старте боя очень опасны. Но если говорить про второй-третий раунд, то они уже не такие сильные.

Гейджи – сильный боец. Он хорошо бьет, он хорошо борется. Динамит в кулаках у него есть. Но когда я валю их, все меняется.

Гейджи лучше в борьбе, чем Конор и Дастин, но я готовлю себя к тому, чтобы повалить его в клетке сто раз», – рассказал Нурмагомедов.

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