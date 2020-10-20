Хабиб: «Готовлю себя к тому, что сто раз повалю Гейджи в клетке»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает большим событием поединок против временного чемпиона Джастина Гейджи для своей карьеры.
«Наследие? Я финишировал много хороших бойцов. Думаю, победить такого соперника, как Джастина Гэтжи, – это много значит для моего наследия.
Гейджи и Конор на старте боя очень опасны. Но если говорить про второй-третий раунд, то они уже не такие сильные.
Гейджи – сильный боец. Он хорошо бьет, он хорошо борется. Динамит в кулаках у него есть. Но когда я валю их, все меняется.
Гейджи лучше в борьбе, чем Конор и Дастин, но я готовлю себя к тому, чтобы повалить его в клетке сто раз», – рассказал Нурмагомедов.
Дуэль взглядов боя Хабиб – Гейджи
Магомед Исмаилов: «В партере Хабиб делает максимально эффективную работу»