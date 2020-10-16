Ломаченко против Лопеса, Сауседо – Барбоса и другие бои в Лас-Вегасе

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В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится вечер профессиональого бокса.  

В главном событии чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет поединок против чемпиона IBF в легком дивизионе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). 

На бое в «пузыре» из зрителей смогут присутствовать только друзья и родственники боксеров.

Начало предварительного карда в 2.30, основного – в 5.00.

Другие поединки вечера:

Алекс Сауседо (30-1, 19 КО) – Арнольд Барбоса (24-0, 10 КО).  

Хосуэ Варгас (17-1, 9 КО) – Кендо Кастанеда (17-2, 8 КО).  

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