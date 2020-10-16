UFC Fight Night 180: Ортега победил Корейского Зомби, Гришин нокаутировал Антигулова и другие результаты

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В ночь с субботы на воскресенье на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошел турнир UFC Fight Night 180.

Главным событием вечера стал претендентский бой в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Корейским Зомби.

UFC Fight Night 180

Основной кард:

Брайан Ортега (15-1) победил Чан Сон Джунга (16-6) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Джессика Андраде (21-8) победила Кэтлин Чукагян (14-4) нокаутом в первом раунде.

Джимми Крут (12-1) победил Модестаса Букаускаса (11-3) нокаутом в первом раунде.

Джеймс Краузе (28-9) победил Клаудио Сильву (14-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Джонатан Мартинез (13-3) победил Томаса Алмейду (21-4) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Также на этом турнире Максим Гришин победил Гаджимурада Антигулова техническим нокаутом во втором раунде, а Саид Нурмагомедов – Марка Стригла.

Взвешивание UFC Fight Night 180: Брайан Ортега и Корейский Зомби показали одинаковый вес

«Я разобью твое лицо. Оно засело в моей памяти». Корейский Зомби и Ортега давно раскачивают бой теперь наконец-то подерутся! 

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