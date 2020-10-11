Хабиб – про участие в шоу с Конором: «Никогда, даже если UFC предложит мне 5 млрд долларов»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал отказ принять участие в шоу TUF 29 вместе с .

«Это шоу – хорошее внимание для него. А я не хочу привлекать внимание к нему. Я никогда не дам ему этого, даже если UFC предложит мне 5 млрд долларов. Даже если меня сделают совладельцем UFC, я на это не пойду. Конор не заслуживает всеобщего внимания.

С ним покончено. Я прикончил его 6-го октября и закрыл все вопросы, связанные с ним. После этого у меня были новые вызовы – Порье, Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим, но не думаю, что это будет Конор», – сказал Нурмагомедов.

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