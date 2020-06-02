Жорж Сен-Пьер назвал условия для боя с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сень-Пьер заявил, что готов драться с чемпионом легкого дивизиона только в промежуточном весе.

«Несколько лет назад, когда я ушел на пенсию, мы пытались устроить бой с Хабибом. Я был полностью открыт для этого, пытался организовать этот поединок. Но в UFC не захотели этого делать. С тех пор прошло два года.

Я не знаю, изменилось ли мнение UFC. Даже если они хотят устроить наш бой, должны еще сойтись звезды.

Я давно не гонял вес. Если я спущусь в легкий дивизион, это повлияет на мое выступление. Я знаю, что у Хабиба такие же габариты, как и у меня. Возможно, во время межсезонья он даже крупнее. Я никогда не весил 200 фунтов. Мой вес – 185 фунтов. Это было бы его преимуществом.

Если нам придется гонять вес, он сможет восстановиться быстрее, чем я. Хабиб привык к этому. Я никогда не был большим фанатом весогонок.

Я никогда не дрался в легком весе. Хабиб знает, что для того, чтобы сделать условия справедливыми, мы должны подраться в месте, в котором оба никогда не были. Таким будет условие моего камбэка, если он произойдет», – цитирует Сен-Пьера Fightnews.

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